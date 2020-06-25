Создатель BioShock о работе над новой игрой: Вы увидите странное дерьмо

В рамках трансляции Gamelab Live создатель BioShock Кен Левин кратко прокомментировал работу над своей следующей игрой. Он занимается ей уже несколько лет в своей студии Ghost Story и до сих пор лишь намекал на то, чего стоит ждать игрокам: жанр научной фантастики и вид от первого лица.

Теперь же Левин заверил своих давних фанатов, что в его новой игре они увидят "странное дерьмо". Иначе, как он считает, нельзя.

"Если люди не говорят, что какие-то идеи из вашей игры немного безумны, значит, вы недостаточно близко подобрались к границе. Великие вещи существуют как раз на границе между допустимым и тем, что уже считается перебором. Иногда даже приходится делать что-то возмутительное и нелепое, а потом отступать назад", - говорит Кен Левин.

По словам Левина, эту границу стоит перейти хотя бы для того, чтобы в следующий раз наверняка знать, где именно она проходит.

"Иногда вам приходится идти в офис, рассказывать о своих идеях и ловить такие взгляды, будто вы сумасшедший. И после вы слегка сбавляете градус безумия до такой степени, когда эти идеи уже действительно можно реализовать", - добавил Левин.

Как говорил ранее Левин, концепт следующего тайтла будет частично напоминать систему Nemesis из Shadow of Mordor и Shadow of War. Игрок сможет увидеть, как его действия и достижения отражаются на мире игры.

Что касается BioShock, то в 2K Games уже ведётся работа над новой частью, но ждать её придётся ещё как минимум несколько лет.