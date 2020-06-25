Segway PT уходит в прошлое: компания сворачивает производство

Компания Segway заявила о прекращении производства своего двухколесного транспортного средства с одноименным названием.

Изобретатель Дин Камен (Dean Kamen), основывая компанию в 1999 году, рассчитывал совершить настоящую транспортную революцию. В 2001 году вышел первый Segway PT, которым планировалось заменить легковые автомобили. В первый год планировали продать 100 тысяч устройств, а в итоге на это ушло более 10 лет. Всего Segway удалось продать 140 тысяч устройств, а в прошлом году сегвеи принесли производителю лишь 1,5% выручки. А в 2009 году журнал Time назвал устройство одним из крупнейших провалов десятилетия.

Все дело в высоком ценнике — $5 тысяч (в 2001 году) и трудностях управления. Сегвей требует умения балансировать, поэтому было много случаев, когда пользователи не справлялись с управлением и травмировались. Кроме того, сегвеи долговечны, поэтому их владельцам нет необходимости менять старые модели на новые.

В 2015 году Segway купила китайская компания Ninebot, но и это не помогло.

В результате сейчас этим транспортом пользуются в основном туристы, охранники в супермаркетах и сотрудники аэропортов.

С 15 июля закрывается завод в Бедфорде, США, на котором производили Segway. 21 сотрудника уволят, а еще 12 человек останутся на некоторое время, чтобы собрать оставшиеся заказы и доделать работу.

Но на покой отправляется только оригинальный Segway PT, другие транспортные средства Ninebot-Segway останутся.