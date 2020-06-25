Olympus проиграл гонку со смартфонами и покидает рынок фотоаппаратуры

Японская компания Olympus, которая является одним из пионеров на рынке цифровых камер, решила попрощаться с фотографическим бизнесом и продать свое подразделение.

Olympus объявила о продаже подразделения, которое занимается выпуском фототехники и цифровых диктофонов, в том числе брендов Zuiko и OM-D. Покупателем стала инвестиционная компания Japan Industrial Partners (JIP), которая раньше выкупила у Sony подразделение VAIO.

"Olympus рассматривает эту передачу как возможность дать своему бизнесу по обработке изображений продолжить развитие и предоставление услуг своим давним и новым клиентам, фанатам и любителям фотографии", — заявляют в компании.

Причина, по которой Olympus решила отказаться от фототехники — это убытки, которые компания несла на протяжении 3 лет. Дело в том, что рынок цифровых камер быстро сокращается из-за развития фотовозможностей смартфонов.

Теперь Olympus сосредоточится на выпуске медицинского оборудования. Например, на долю эндоскопов приходится почти четыре пятых ежегодных продаж.

Сумму сделки не называют. Стороны намерены подписать окончательный договор до конца сентября и завершить сделку к концу года.