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Olympus проиграл гонку со смартфонами и покидает рынок фотоаппаратуры

Olympus проиграл гонку со смартфонами и покидает рынок фотоаппаратуры
Обновлено 04:44 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер
Японская компания Olympus, которая является одним из пионеров на рынке цифровых камер, решила попрощаться с фотографическим бизнесом и продать свое подразделение.

Olympus объявила о продаже подразделения, которое занимается выпуском фототехники и цифровых диктофонов, в том числе брендов Zuiko и OM-D. Покупателем стала инвестиционная компания Japan Industrial Partners (JIP), которая раньше выкупила у Sony подразделение VAIO.

"Olympus рассматривает эту передачу как возможность дать своему бизнесу по обработке изображений продолжить развитие и предоставление услуг своим давним и новым клиентам, фанатам и любителям фотографии", — заявляют в компании.

Причина, по которой Olympus решила отказаться от фототехники — это убытки, которые компания несла на протяжении 3 лет. Дело в том, что рынок цифровых камер быстро сокращается из-за развития фотовозможностей смартфонов.

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Теперь Olympus сосредоточится на выпуске медицинского оборудования. Например, на долю эндоскопов приходится почти четыре пятых ежегодных продаж.

Сумму сделки не называют. Стороны намерены подписать окончательный договор до конца сентября и завершить сделку к концу года.

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Все по теме:

Olympus, Гаджеты, Смартфоны, Фотоаппараты.

Автор:

Телеграф
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