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Блогеры оценят: Panasonic представила бюджетную беззеркальную камеру

Блогеры оценят: Panasonic представила бюджетную беззеркальную камеру
Обновлено 05:28 Сегодня Телеграф digger.ru Фото: Твиттер
Компания Panasonic представила бюджетную беззеркальную камеру для блогеров под названием Lumix G100. Она может снимать видео в 4K со скоростью до 30 кадров в секунду или в 1080p со скоростью 60 кадров в секунду.

Камера получила поворачивающийся дисплей, который можно использовать для съёмки селфи, пятиосевой гибридный стабилизатор изображения и поддержку съёмки в Vlog-L.

Гаджет оснащён портом microHDMI, 3,5-мм разъёмом для внешнего микрофона, а также технологией OZO от Nokia, которая записывает звук конкретного человека в кадре с помощью функции отслеживания лица, отсекая построение шумы.

Разрешение сенсора камеры составляет 20,3 Мп. Максимальная скорость съёмки — 10 кадров в секунду с электронным затвором или 6 кадров в секунду с механическим затвором.

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Главным преимуществом Panasonic Lumix G100 над недавно представленной Sony ZV-1 является возможность смены объектива (камера совместима с объективами Micro 4/3).

Стоимость камеры Panasonic G100 с китовым объективом 12-32 мм f/3.5-5.6 составляет $750.

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Гаджеты, Panasonic.

Автор:

Телеграф
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