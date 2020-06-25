Samsung Galaxy S20 Fan Edition получит три расцветки и минимум 128 ГБ встроенной памяти

Несколько недель назад, наши коллеги из SamMobile рассказали, что компания Samsung готовит преемника Galaxy S10 Lite, а сейчас в сети появились новые подробности о смартфоне.
Что известно
Итак, согласно источнику, Galaxy S20 Fan Edition (именно так будет называться новинка) выйдет на рынок в трёх расцветках: синей, белой и светло-фиолетовой. Последняя будет напоминать Galaxy A50s в цвете Prism Crush Violet.
Ещё смартфону приписывают минимум 128 ГБ накопителя, а также фирменную оболочку One UI 2.5. Её должны выпустить в августе вместе с флагманской линейкой устройств Galaxy Note 20 и складным смартфоном Galaxy Fold 2.
Предположительно, работать аппарат будет на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 865.
Когда ждать
Презентация Samsung Galaxy S20 Fan Edition должна состояться в конце этого года.