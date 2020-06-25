Samsung Galaxy S20 Fan Edition получит три расцветки и минимум 128 ГБ встроенной памяти

Galaxy S20 Fan Edition сможет похвастаться поддержкой сети пятого поколения. Правда, такая модель появится не на всех рынках.

Несколько недель назад, наши коллеги из SamMobile рассказали, что компания Samsung готовит преемника Galaxy S10 Lite, а сейчас в сети появились новые подробности о смартфоне.

Что известно

Итак, согласно источнику, Galaxy S20 Fan Edition (именно так будет называться новинка) выйдет на рынок в трёх расцветках: синей, белой и светло-фиолетовой. Последняя будет напоминать Galaxy A50s в цвете Prism Crush Violet.

Ещё смартфону приписывают минимум 128 ГБ накопителя, а также фирменную оболочку One UI 2.5. Её должны выпустить в августе вместе с флагманской линейкой устройств Galaxy Note 20 и складным смартфоном Galaxy Fold 2.

Предположительно, работать аппарат будет на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 865.

Когда ждать

Презентация Samsung Galaxy S20 Fan Edition должна состояться в конце этого года.