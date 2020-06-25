OnePlus "простучала" азбукой Морзе дату анонса нового смартфона

Компания OnePlus продолжает подогревать интерес к своему новому, но пока еще не анонсированному смартфону среднего уровня. Его точное и окончательное название до сих пор остается загадкой. Среди вариантов — OnePlus 8 Lite, OnePlus Z и OnePlus Nord.

Компания даже создала страничку в Instagram, с помощью которой смогла потроллить искателей утечек и "детективов", которые предлагают названия. Аккаунт называется OnePlusLiteZthing, то есть содержит все предложенные варианты.

Но, похоже, это все-таки будет OnePlus Nord. На это указывает изображение, размещенное на странице OnePlusLiteZthing, которое сразу же удалили. И на нем есть надпись Nord. Если это не очередной троллинг, то OnePlus, похоже, случайно раскрыла настоящее название.

Намекнуть на дату анонса компания тоже решила креативным образом: на странице разместили тизер с сообщением азбукой Морзе. После расшифровки получается слово "июль". То есть OnePlus Nord дебютирует в следующем месяце.

По слухам, презентация состоится 10 июля.

Кстати, еще одна загадка указывает на новую расцветку.

Напомним, компания Samsung готовит к выходу новый бюджетный смартфон, который сможет похвастаться съёмной батареей с объёмом на 3000 мАч.