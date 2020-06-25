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Стартовали продажи TWS-наушников Huawei FreeBuds 3i с активным шумоподавлением

Стартовали продажи TWS-наушников Huawei FreeBuds 3i с активным шумоподавлением
Обновлено 15:03 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
Наушники защищены от воды по стандарту IPX4 и могут похвастаться функцией быстрого сопряжения с устройствами на EMUI 10 и выше.

Компания Huawei объявила о старте продаж своих новых полностью беспроводных наушников FreeBuds 3i в Украине.

Что известно

Модель имеет вакуумную конструкцию, модуль Bluetooth 5.0, 10-миллиметровые динамические драйверы, а также несколько микрофонов, которые отвечают за систему активного шумоподавления. По словам компании, шум уменьшается до 32 Дб.

От одного заряда FreeBuds 3i проработают 3.5 часа. С зарядным кейсом этот показатель вырастет до 14.5 часов.

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Цена и когда ждать

Huawei FreeBuds 3i уже начали продаваться с ценником в 2999 грн. На выбор есть чёрная и белая расцветки.

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Все по теме:

Технологии, Техно, TWS-наушники, Huawei FreeBuds 3i.

Автор:

Телеграф
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