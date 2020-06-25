Стартовали продажи TWS-наушников Huawei FreeBuds 3i с активным шумоподавлением

Компания Huawei объявила о старте продаж своих новых полностью беспроводных наушников FreeBuds 3i в Украине.
Что известно
Модель имеет вакуумную конструкцию, модуль Bluetooth 5.0, 10-миллиметровые динамические драйверы, а также несколько микрофонов, которые отвечают за систему активного шумоподавления. По словам компании, шум уменьшается до 32 Дб.
От одного заряда FreeBuds 3i проработают 3.5 часа. С зарядным кейсом этот показатель вырастет до 14.5 часов.
Цена и когда ждать
Huawei FreeBuds 3i уже начали продаваться с ценником в 2999 грн. На выбор есть чёрная и белая расцветки.