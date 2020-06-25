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Project Cars 3: когда ожидать релиз автосимулятора

Project Cars 3: когда ожидать релиз автосимулятора
16:24 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
Разработчики наконец определились с датой релиза Project Cars 3 для PlayStation 4, Xbox One и PC.

В Twitter Slightly Mad Studios объявили, что Project Cars 3 выйдет уже 28 августа. В анонсе разработчики пообещали игрокам самый крупный автопарк в серии, а также дополнительные возможности для кастомизации и настройки управления для новичков.

Выделиться гонщики смогут раскрасив свой автомобиль, используя различные материалы, цвета и наклейки от спонсоров. При этом зарабатывать на улучшения придется навыками, так как Project Cars 3 лишена микротранзакций.

Похвастаться оформлением можно в мультиплеере, который будет подбирать соперников по уровню умений.

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Что касается управления, то будут доступны настройки антиблокировочной системы, стабильности и помощи в вождении.

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Все по теме:

Технологии, Игра, PlayStation 4, Xbox One, Техно.

Автор:

Телеграф
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