Улучшит конфиденциальность: Google запустил автоматическую очистку историю поиска и места положения

Генеральный директор Google Сундар Пичаи сообщил, что с 24 июня 2020 года компания будет автоматически удалять данные поиска и истории местоположения. Об этом руководитель Google написал в блоге компании.

Сундар Пичаи считает, что нововведение должно улучшить "конфиденциальность и безопасность пользователей".

"Мы считаем, что сервисы могут хранить информацию пользователей, только когда это полезно для них — например, чтобы найти свои любимые места на Google Картах или получить рекомендации на YouTube. По этой причине в прошлом году мы запустили функцию автоматического удаления истории местоположений, истории приложений и веб-поиска", — написал Сундар Пичаи.

С 24 июня автоматическое удаление в настройках отслеживания действий уже включена по умолчанию, но пользователи могут настроить функцию так, чтобы эти данные, в том числе и голосовые запросы, автоматически удалялись из Google через 3 или 18 месяцев.

"При первом включении истории местоположений, которая была по умолчанию отключена, будет установлено автоматическое удаление данных через 18 месяцев. Через такое же время будет удалена и история приложений и веб-поиска на новых аккаунтах. Таким образом история ваших действий будет автоматически стираться и в дальнейшем, а не храниться до тех пор, пока вы не удалите ее вручную", — отметил Пичаи.

При этом пользователи могут в любой момент отключить эту опцию или выбрать другой временной интервал для автоматического удаления данных.

"Если у вас уже была включена история местоположений или история приложений и веб-поиска, настройки не изменятся. Однако мы будем присылать вам напоминания о функции автоудаления, чтобы вы могли выбрать удобный для вас временной интервал удаления данных", — добавил генеральный директор Google.

Новые условия хранения информации не будут применяться к Gmail, Google Диск и Google Фото, поскольку эти сервисы предназначены для бессрочного использования фотографий и других документов.