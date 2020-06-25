Скачать
Четверг, 25.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине зафиксировали прекращение роста безработицы
В Украине зафиксировали прекращение роста безработицы
Кабмин назначил нового и.о. министра образования
Кабмин назначил нового и.о. министра образования
Олимпийские игры могут пройти в Австралии
Олимпийские игры могут пройти в Австралии
Традиционные методы уже не эффективны: новая лесная противопожарная система будет работать за счет деревьев
Главные теперь деревья: создана новая лесная противопожарная система

Улучшит конфиденциальность: Google запустил автоматическую очистку историю поиска и места положения

Улучшит конфиденциальность: Google запустил автоматическую очистку историю поиска и места положения
17:33 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: twitter.com
Генеральный директор Google Сундар Пичаи сообщил, что с 24 июня 2020 года компания будет автоматически удалять данные поиска и истории местоположения. Об этом руководитель Google написал в блоге компании.

Сундар Пичаи считает, что нововведение должно улучшить "конфиденциальность и безопасность пользователей".

"Мы считаем, что сервисы могут хранить информацию пользователей, только когда это полезно для них — например, чтобы найти свои любимые места на Google Картах или получить рекомендации на YouTube. По этой причине в прошлом году мы запустили функцию автоматического удаления истории местоположений, истории приложений и веб-поиска", — написал Сундар Пичаи.

С 24 июня автоматическое удаление в настройках отслеживания действий уже включена по умолчанию, но пользователи могут настроить функцию так, чтобы эти данные, в том числе и голосовые запросы, автоматически удалялись из Google через 3 или 18 месяцев.

"При первом включении истории местоположений, которая была по умолчанию отключена, будет установлено автоматическое удаление данных через 18 месяцев. Через такое же время будет удалена и история приложений и веб-поиска на новых аккаунтах. Таким образом история ваших действий будет автоматически стираться и в дальнейшем, а не храниться до тех пор, пока вы не удалите ее вручную", — отметил Пичаи.

При этом пользователи могут в любой момент отключить эту опцию или выбрать другой временной интервал для автоматического удаления данных.

Google разработал камеру для съемки объемных роликов (Видео)

"Если у вас уже была включена история местоположений или история приложений и веб-поиска, настройки не изменятся. Однако мы будем присылать вам напоминания о функции автоудаления, чтобы вы могли выбрать удобный для вас временной интервал удаления данных", — добавил генеральный директор Google.

Новые условия хранения информации не будут применяться к Gmail, Google Диск и Google Фото, поскольку эти сервисы предназначены для бессрочного использования фотографий и других документов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Google, Технологии, Техно.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине отреагировали на "военные парады" РФ в ОРДЛО и оккупированном Крыму
02 Выберите фигуру, и она расскажет о Вашем настоящем характере: простой тест
03 Регионы с наибольшим числом заражений COVID-19: карта эпидемии
04 Кесарево сечение: развеваем распространенные мифы
05 Трамп раскритиковал Германию: Вы тратите миллиарды долларов на Россию, а потом мы должны защищать вас от России?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СБУ завершила расследование дела против Стерненко
СБУ завершила расследование дела против Стерненко
На границе Украины и Венгрии откроют все пункты пропуска
На границе Украины и Венгрии откроют все пункты пропуска
В Украине могут значительно поднять штрафы за превышение скорости
В Украине могут значительно поднять штрафы за превышение скорости
&quot;Рассказ служанки&quot;: что &quot;рассказал&quot; тизер нового сезона (Видео)
"Рассказ служанки": что "рассказал" тизер нового сезона (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь