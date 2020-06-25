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Придется еще подождать: дебют Samsung Galaxy M51 перенесли

Придется еще подождать: дебют Samsung Galaxy M51 перенесли
19:30 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
Компании Samsung пришлось перенести запуск своего нового смартфона Galaxy M51.

Первые слухи о Samsung Galaxy M51 появились еще в начале года. После этого официальный анонс ожидался в июне или июле, но летом новинку ждать не стоит.

По информации источников, из-за проблем с производством смартфонов Samsung перенесла выпуск Galaxy M51 на сентябрь. Презентация пройдет в Индии.

При этом информаторы добавляют, что производство флагманов семейства Galaxy Note 20 идет по графику, и новые модели дебютируют, как и рассчитывали, в августе.

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Напомним, недавно Galaxy M51 появился в базе данных Geekbench с 8 ГБ оперативной памяти и ОС Android 10. Какой именно процессор он получит — неизвестно, лишь указано, что это восьмиядерный Qualcomm. Кроме того, смартфону приписывают AMOLED-дисплей с отверстием для фронталки и камеру с основным датчиком разрешением 64 Мп.

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Samsung, Гаджеты, Смартфоны, Технологии, Техно.

Автор:

Телеграф
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