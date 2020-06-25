LG выпустила новые наушники с функцией самоочистки

Компания LG представила новые беспроводные наушники Tone Free, которые доступны в двух версиях.

Новинка - TWS-наушники с внутриканальной конструкцией, которые получили 6-миллиметровые драйвера с поддержкой технологии улучшения качества звука от Meridian Audio. Корпус защищен от брызг и пота по стандарту IPX4.

К смартфону наушники подключаются с помощью Bluetooth 5.0. Благодаря своей конструкции наушники отсеивают большую часть шума, но функция Ambient Sound и внешние микрофоны позволяют при необходимости слышать окружающие звуки.

Автономность LG Tone Free составляет до 6 часов в режиме воспроизведения аудио и до 5 часов в режиме разговора по телефону. В комплекте идет кейс, который увеличивает автономность до 18 часов. Кроме того, поддерживается быстрая зарядка: всего 5 минут подзарядки добавляют целый час работы.

Зарядный футляр также является единственным отличием между двумя версиями Tone Free. У старшей HBS-FN6 он с функцией самоочистки: во время зарядки наушники обрабатываются ультрафиолетовым излучением. Это позволяет убить 99,9% бактерий и защитить себя от ушных инфекций. У HBS-FN4 в комплекте идет обычный зарядный футляр.

Продажи наушников стартуют в Европе в следующем месяце. Стоимость LG пока не назвала.