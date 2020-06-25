Xiaomi запатентовала складной смартфон-книжку

Компания Xiaomi получила патент на необычный складной смартфон с гибким OLED-дисплеем.

В то время как большинство телефонов имеют независимо функционирующие модули передней и задней камеры, в этом случае все модули работают одновременно, то есть камера смартфона может быть двойной или тройной.

Китайский технический гигант подал патент в Национальное ведомство интеллектуальной собственности Китая и он был утвержден несколько дней назад. На изображениях видно, что смартфон оснащен тройной камерой, два датчика которой размещены рядом, а третий находится с другого края смартфона.

Интересно, что сейчас производители смартфонов использую все больше датчиков камеры на своих устройствах, но это удорожает себестоимость продукции. Таким образом, Xiaomi придумала интересное решение этой проблемы. Похоже, что смартфон будет использовать все три датчика лишь в сложенном состоянии, что делает основную камеру тройной, но без третьего датчика в модуле основной камеры.

Изображения показывают, что, когда устройство складывается через шарнирный механизм, одинарный датчик опускается чуть ниже и располагается рядом с двойной камерой. Другими словами, складывание телефона повышает его фотографические качества за счет увеличения количества датчиков.

К сожалению, другие подробности относительно смартфона или его других характеристик не были описаны, и новый патент может быть просто попыткой Xiaomi охватить все варианты. Тем не менее, это кажется интересным и практичным способом снижения стоимости будущих складных смартфонов.