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Amazfit GTR и Amazfit GTS: смарт-часы получили новую функцию

Amazfit GTR и Amazfit GTS: смарт-часы получили новую функцию
09:01 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
Компания Huami выпустила новую прошивку для своих смарт-часов Amazfit GTR и Amazfit GTS с одной очень интересной функцией.

Речь идёт о возможности следить за сном, но теперь не только ночью, как это делают большинство умных часов и фитнес-трекеров, но и днём.

Такая функция будет работать при условии, что сон в течение дня длится более 20 минут. 

Прошивка вышла с номерами сборок 1.3.5.77 и 0.0.9.12 для Amazfit GTR и Amazfit GTS соответственно. Её уже начали получать пользователи по всему миру. Для этого надо обновить фирменное приложение и подключить часы к смартфону.

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Напомним,  ранее компания Huami анонсировала новые смарт-часы с названием Amazfit Ares, с агрессивным внешним видом и хорошей автономностью.

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Все по теме:

Гаджеты, Технологии, Смарт-часы, Техно, Huami, Amazfit.

Автор:

Телеграф
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