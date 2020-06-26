Amazfit GTR и Amazfit GTS: смарт-часы получили новую функцию

Компания Huami выпустила новую прошивку для своих смарт-часов Amazfit GTR и Amazfit GTS с одной очень интересной функцией.

Речь идёт о возможности следить за сном, но теперь не только ночью, как это делают большинство умных часов и фитнес-трекеров, но и днём.

Такая функция будет работать при условии, что сон в течение дня длится более 20 минут.

Прошивка вышла с номерами сборок 1.3.5.77 и 0.0.9.12 для Amazfit GTR и Amazfit GTS соответственно. Её уже начали получать пользователи по всему миру. Для этого надо обновить фирменное приложение и подключить часы к смартфону.

Напомним, ранее компания Huami анонсировала новые смарт-часы с названием Amazfit Ares, с агрессивным внешним видом и хорошей автономностью.