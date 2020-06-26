Слух: чип Qualcomm Snapdragon 865 Plus дебютирует уже в июле

Еще месяц назад появились слухи, что компания Qualcomm готовит к выходу улучшенную версию флагманского чипа. А сейчас стало известно когда же ждать новинку.

По словам китайского инсайдера Ice Universe, если всё пойдёт по плану, то Qualcomm Snapdragon 865 Plus дебютирует уже в следующем месяце. SoC будут устанавливать на все флагманские смартфоны, которые выйдут во второй половине этого года.

Новинка сможет похвастаться разогнанной до 3.09 ГГц частотой ядер. Для сравнения, обычная версия чипа работает на частоте 2.84 ГГц.

Кстати, одним из первых смартфонов на базе Qualcomm Snapdragon 865 Plus будет игровой ASUS ROG Phone 3.

Кроме него, чип, согласно утечкам, получит ещё ASUS ZenFone 7, "раскладушка" Samsung Galaxy Z Flip 5G, а также Galaxy Note 20+ 5G.