Qualcomm представила "игровой" процессор Snapdragon 768G

Новости технологии:На премьере стало понятно, что новый чип стал разогнанной версией Snapdragon 765G.

Компания Qualcomm сегодня официально анонсировала процессор Snapdragon 768G.

Как и ожидалось, чип стал разогнанной версией Snapdragon 765G. Он построен по 7-нанометровому техпроцессу Samsung EUV и использует восемь ядер.

Новинка отличается от своего младшего брата разогнанным высокопроизводительным ядром Kryo 475 с 2.4 ГГц до 2.8 ГГц. Кроме этого, инженеры Qualcomm улучшили графический чип Adreno 620, увеличив его производительность на 15%. Также Snapdragon 768G получил поддержку обновляемых драйверов GPU, Bluetooth 5.2 и встроенный модем Snapdragon X52 для сети пятого поколения.

Все остальные параметры остались такими же. Процессор поддерживает оперативную память до 12 ГБ типа LPDDR4, дисплеи с частотой обновления до 120 Гц, камеры до 192 Мп, технологию быстрой зарядки Quick Charge 4+, Wi-Fi 6 и AI Engine пятого поколения для обработки функций ИИ.

В целом производительность Snapdragon 765G выросла на 10%.

Первым новый SoC получил Redmi K30 5G Speed Edition. Другие смартфоны на его основе появятся чуть позже. Кстати, есть небольшая вероятность, что именно на нём будет работать Google Pixel 5.