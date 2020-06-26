Huawei обновила P40 Pro и P40 Pro+: что изменилось

Разработчики Huawei представили очередное обновление системы для флагманских смартфонов Huawei P40 Pro и Huawei P40 Pro+.

Прошивка вышла с номером сборки EMUI v10.1.0.140 и весит около 500 МБ. В обновление добавили несколько полезных нововведений.

Например, функцию Smart Eye Tracking, которая следит за глазами в видео. По заявлению компании, она работает даже при большом расстоянии. Скорее всего, благодаря встроенным ИК-датчикам глубины.

Ещё в новой прошивке разработчики Huawei обновили режим Super Night Portrait 3.0, который теперь будет лучше захватывать детали и отображать оттенки кожи на портретных фотографиях ночью.

Ну и последнее изменение — Ring Light Сompensation. Функция подойдёт тем, кто часто записывает влоги или видео в TikTok. Она восполняете освещение во время записи видеороликов для селфи.