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Samsung выпустила обновление для ряда смартфонов

Samsung выпустила обновление для ряда смартфонов
11:50 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
Компания Samsung, неожиданно для всех, выпустила июльское обновление безопасности для флагманских смартфонов Galaxy S20, Galaxy S20 Plus и Galaxy S20 Ultra.

Кроме свежего патча безопасности, прошивка содержит также несколько нововведений.

Например, разработчики улучшили качество фотографии с большим увеличением, а также стабилизацию видео.

Ещё в новом ПО убрали поддержку технологию MirrorLink. Компания говорила, что перестанет использовать её в своих устройств ещё несколько месяце назад. 

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Система вышла с номером сборки G98xNKSU1ATFD и весит 386 МБ. Её пока начали получать только владельцы смартфонов в Южной Корее. Обновление для других рынков появится чуть позже.

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Samsung, Технологии, Обновление, Техно.

Автор:

Телеграф
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