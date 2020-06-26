Samsung выпустила обновление для ряда смартфонов

Кроме свежего патча безопасности, прошивка содержит также несколько нововведений.
Например, разработчики улучшили качество фотографии с большим увеличением, а также стабилизацию видео.
Ещё в новом ПО убрали поддержку технологию MirrorLink. Компания говорила, что перестанет использовать её в своих устройств ещё несколько месяце назад.
Система вышла с номером сборки G98xNKSU1ATFD и весит 386 МБ. Её пока начали получать только владельцы смартфонов в Южной Корее. Обновление для других рынков появится чуть позже.