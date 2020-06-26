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Видимо анонс уже не за горами: Google Pixel 4a прошел сертификацию

Видимо анонс уже не за горами: Google Pixel 4a прошел сертификацию
14:52 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
Компания Google неоднократно откладывала выпуск недорогого смартфона Pixel 4a, но сейчас, похоже, что анонс новинки уже не за горами.

Смартфон с номерами моделей G025N, G025M и G025J заметили в базе данных американского сертификационного бюро FCC, а это значит, что он готов к выходу. По слова инсайдера, презентация устройства запланирована на 13 июля.

Характеристик новинки в базе данных FCC нет, но они уже и так известны.

Напомним, Pixel 4a получит пластиковый корпус с «дырявым» экраном и сканер отпечатков пальцев на задней стороне. Смартфон оснастят 5.81-дюймовой OLED-панелью с разрешением 2340×1080 пикселей, процессором Qualcomm Snapdragon 730, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ, аккумулятором на 3080 мАч с 18-ваттной быстрой зарядкой и камерой на 12.2 Мп. Стоить устройство будет около $350.

Google затягивает с выпуском Pixel 4a: презентацию снова перенесли

Кстати, ранее появилась информация, что аппарат могут переименовать в Pixel 5a. Правда это или нет — скоро узнаем.

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Google, Смартфон, Технологии, Техно.

Автор:

Телеграф
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