Видимо анонс уже не за горами: Google Pixel 4a прошел сертификацию

Компания Google неоднократно откладывала выпуск недорогого смартфона Pixel 4a, но сейчас, похоже, что анонс новинки уже не за горами.

Смартфон с номерами моделей G025N, G025M и G025J заметили в базе данных американского сертификационного бюро FCC, а это значит, что он готов к выходу. По слова инсайдера, презентация устройства запланирована на 13 июля.

Характеристик новинки в базе данных FCC нет, но они уже и так известны.

Напомним, Pixel 4a получит пластиковый корпус с «дырявым» экраном и сканер отпечатков пальцев на задней стороне. Смартфон оснастят 5.81-дюймовой OLED-панелью с разрешением 2340×1080 пикселей, процессором Qualcomm Snapdragon 730, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ, аккумулятором на 3080 мАч с 18-ваттной быстрой зарядкой и камерой на 12.2 Мп. Стоить устройство будет около $350.

Кстати, ранее появилась информация, что аппарат могут переименовать в Pixel 5a. Правда это или нет — скоро узнаем.