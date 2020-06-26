Компания Google будет платить издательствам за высококачественные новости: о чем речь

Американская компания Google будет платить средствам массовой информации за публикацию качественных новостей. Об этом в блоге написал вице-президент компании по управлению продуктами Брэд Бандер.

"Мы заявляем, что в этом году начнем программу лицензирования, чтобы платить за высококачественные новости", - сообщил он.

По словам Бандера, эта программа поможет издательствам монетизировать свой контент.

Он также добавил, что Google уже подписал соглашения о сотрудничестве с издательствами из Германии, Австралии и Бразилии. Так, в Германии компания будет сотрудничать со SPIEGEL Group, выпускающей популярный еженедельник в стране Der Spiegel.

Отмечается, что в рамках сотрудничества читатели смогут бесплатно просматривать новости, которые ранее были доступны только для подписчиков. Бендер подчеркнул, что такой шаг позволит СМИ расширить аудиторию.

Сначала новый продукт сотрудничества будет запущен на сервисах Google News и Google Discover.

В компании пока продолжают переговоры с другими издательствами и планируют вскоре подписать новые соглашения.