Повысили градус мрачности: появились новые детали игры Hitman 3

На фоне ажиотажа вокруг Night City Wire затерялась трансляция IO Interactive, где разработчики рассказали новые подробности о Hitman 3.

Игры серии Hitman и так не славились ярким и веселым настроем, но в третьей части IOI решили повысить градус мрачности. Сеттинг Hitman 3 будет более серьезным по сравнению с предыдущими играми серии, что IO демонстрировал и в первом трейлер игры. Ко всему разработчики в который раз напомнили, что триквел завершит историю 47-го.

Дубай, который геймерам показали вместе с анонсом игры, станет первой локацией Hitman 3, и начинается приключение на крыше небоскреба. Как выразились разработчики, 47-й буквально будет на вершине мира.

Сюжет планируют подавать в виде отдельных кат-сцен, а также непосредственно во время миссий.

IO Interactive также раскрыли актерский состав боевика:

В роли 47-го - Дэвид Бейтсон

В роли Дианы - Бёрнвуд -Джейн Перри

В роли Лукас Грей - Джон Хопкинс

В роли Константы - Филип Рош

В роли Оливии Холл - Изаура Барб-Браун

Выйдет Hitman 3 уже в январе 2021 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и PC.