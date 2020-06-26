Новости из прошлого: Facebook будет предупреждать пользователей о старых публикациях

Социальная сеть Facebook будет отправлять предупреждения пользователям, если они захотят распространить новость с устаревшей информацией. Об этом говорится в блоге компании.

"Перед тем, как человек примет решение по поводу распространения в Facebook, напоминание появится на экране пользователя, когда он нажмет на кнопку "распространить" новость, которой уже более 90 дней", - заявили в Facebook.

В соцсети добавили, что компания позволит распространять новости, которые были написаны более трех месяцев назад, если посчитает, что сама новость остается релевантной по сей день.

Отмечается, что в последние месяцы в Facebook обратились несколько представителей СМИ и выразили опасения, что сейчас в соцсети распространяются устаревшие новости с другим контекстом, что, в свою очередь, может ввести в заблуждение других пользователей.

"Предоставляя пользователям больше контекста, наша цель состоит в том, чтобы облегчить людям своевременное, надежное и ценное для них содержание новостей", - подчеркнули в компании.