Скачать
Пятница, 26.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19: в Украине снова могут приостановить работу общественного транспорта
COVID-19: в Украине снова могут приостановить работу общественного транспорта
НАБУ вручило подозрение главе Кировоградской ОГА
НАБУ вручило подозрение главе Кировоградской ОГА
Рекордсмен из Баварии признан лучшим игроком Бундеслиги сезона 2019/20
Рекордсмен из Баварии признан лучшим игроком Бундеслиги сезона 2019/20
Один в своем роде: уникальный Ferrari 488 Pista выставлен на продажу (Фото)
Один в своем роде: уникальный Ferrari 488 Pista выставлен на продажу (Фото)

Новости из прошлого: Facebook будет предупреждать пользователей о старых публикациях

Новости из прошлого: Facebook будет предупреждать пользователей о старых публикациях
22:22 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: pixabay.com
Социальная сеть Facebook будет отправлять предупреждения пользователям, если они захотят распространить новость с устаревшей информацией. Об этом говорится в блоге компании.

"Перед тем, как человек примет решение по поводу распространения в Facebook, напоминание появится на экране пользователя, когда он нажмет на кнопку "распространить" новость, которой уже более 90 дней", - заявили в Facebook.

В соцсети добавили, что компания позволит распространять новости, которые были написаны более трех месяцев назад, если посчитает, что сама новость остается релевантной по сей день.

Отмечается, что в последние месяцы в Facebook обратились несколько представителей СМИ и выразили опасения, что сейчас в соцсети распространяются устаревшие новости с другим контекстом, что, в свою очередь, может ввести в заблуждение других пользователей.

Компания Google будет платить издательствам за высококачественные новости: о чем речь

"Предоставляя пользователям больше контекста, наша цель состоит в том, чтобы облегчить людям своевременное, надежное и ценное для них содержание новостей", - подчеркнули в компании.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Facebook, СМИ, Новости.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Модные купальники для женщин 40-45 лет на лето 2020 года (Фото)
02 В Украине произошло два землетрясения
03 Как спастись от жары без кондиционера: 12 действенных советов
04 В Днепре полуторагодовалый ребенок в коляске попал под поезд
05 ООН: На Ближнем Востоке назревает новая война
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Партия &quot;Голос&quot; лишила Вакарчука мандата
Партия "Голос" лишила Вакарчука мандата
Война на Донбассе: шесть обстрелов, один боец ранен
Война на Донбассе: шесть обстрелов, один боец ранен
ВНО-2020: ответы на тесты по математике уже обнародованы
ВНО-2020: ответы на тесты по математике обнародованы
День молодежи в Украине 2020: история и дата июньского праздника
День молодежи в Украине 2020: история и дата июньского праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь