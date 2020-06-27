Новая VR-система позволит "понюхать" температуру

Ученые из США представили новую систему дополненной реальности (VR), которая может передавать температуру с помощью запахов.

Исследователи из Университета Чикаго придумали способ генерировать различные температурные ощущения в VR, используя особенности организма. С помощью специфических химических веществ они смогли управлять тройничным нерву в носу. Именно он заставляет пользователей чувствовать жар или холод через запахи, которые они ощущают.

Исследователи объяснили, что этот нерв соединяет мозг с большей частью лица и несет в себе множество сенсорной информации, включая запах и температуру. При этом некоторые запахи и температура могут быть связаны: например, когда люди чувствуют запах мяты, то они чувствуют прохладу, потому что этот запах запускает рецептор TRPM8, который реагирует как на ментол, так и на температуру ниже 25°C.

Капсаицин же вызывает срабатывание рецептора TRPV1, который реагирует на температуры выше 42°C. Это и взяли за основу в разработке: исследователи работали с запахами, которые вызывают ассоциацию с температурой и химическим веществом одновременно. Они назвали это явление "дуальностью восприятия".

Ученые также использовали свойства чистого капсаицина, который не пахнет сам по себе, но может запускать рецептор TRPV1 в тройничном нерве. "Чувство температуры в значительной степени локализовано на лице и определенно привязано к дыханию, — отметил исследователь Джас Брукс, который участвовал в разработке. — Я ничего не почувствовал, только усиливающееся ощущение тепла, как будто мое лицо согревалось солнечным светом".

Система доставки запаха в VR небольшого размера и весит менее 100 грамм. Она потребляет всего 0,25 Вт, что в 20-50 раз меньше, чем аналоги. "Энергоэффективность — это очень важно, — отметили исследователи. В конечном счете, любые новые методы VR/AR будут успешными только в том случае, если они мобильны. При этом трех флаконов жидкости емкостью 1 мл достаточно до 6 часов непрерывной работы".