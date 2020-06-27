Скачать
Суббота, 27.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Дмитрий Кулеба обсудил сотрудничество с руководителем Программы развития ООН
Дмитрий Кулеба обсудил сотрудничество с руководителем Программы развития ООН
МОН: Со следующего года итоговая аттестация по математике обязательная
МОН: итоговая аттестация по математике станет обязательной
Тренер Джоковича заразился коронавирусом
Тренер Джоковича заразился коронавирусом
Елисей Гречкосей: народные приметы и запреты 27 июня
Елисей Гречкосей: народные приметы и запреты 27 июня

Новая VR-система позволит "понюхать" температуру

Новая VR-система позволит "понюхать" температуру
Обновлено 09:55 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: скриншот
Ученые из США представили новую систему дополненной реальности (VR), которая может передавать температуру с помощью запахов.

Исследователи из Университета Чикаго придумали способ генерировать различные температурные ощущения в VR, используя особенности организма. С помощью специфических химических веществ они смогли управлять тройничным нерву в носу. Именно он заставляет пользователей чувствовать жар или холод через запахи, которые они ощущают.

Исследователи объяснили, что этот нерв соединяет мозг с большей частью лица и несет в себе множество сенсорной информации, включая запах и температуру. При этом некоторые запахи и температура могут быть связаны: например, когда люди чувствуют запах мяты, то они чувствуют прохладу, потому что этот запах запускает рецептор TRPM8, который реагирует как на ментол, так и на температуру ниже 25°C.

Капсаицин же вызывает срабатывание рецептора TRPV1, который реагирует на температуры выше 42°C. Это и взяли за основу в разработке: исследователи работали с запахами, которые вызывают ассоциацию с температурой и химическим веществом одновременно. Они назвали это явление "дуальностью восприятия".

Ученые также использовали свойства чистого капсаицина, который не пахнет сам по себе, но может запускать рецептор TRPV1 в тройничном нерве. "Чувство температуры в значительной степени локализовано на лице и определенно привязано к дыханию, — отметил исследователь Джас Брукс, который участвовал в разработке. — Я ничего не почувствовал, только усиливающееся ощущение тепла, как будто мое лицо согревалось солнечным светом".

Новости из прошлого: Facebook будет предупреждать пользователей о старых публикациях

Система доставки запаха в VR небольшого размера и весит менее 100 грамм. Она потребляет всего 0,25 Вт, что в 20-50 раз меньше, чем аналоги. "Энергоэффективность — это очень важно, — отметили исследователи. В конечном счете, любые новые методы VR/AR будут успешными только в том случае, если они мобильны. При этом трех флаконов жидкости емкостью 1 мл достаточно до 6 часов непрерывной работы".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Технологии, Техно, VR-система.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Продукты, которые помогут избавиться от жира на животе
02 Астронавты NASA вышли в открытый космос "на прогулку" (Фото, Видео)
03 В ВР создадут законопроект об уголовной ответственности за поддержку оккупации Крыма
04 Президент раскритиковал работу весовых комплексов для фур
05 "Украл - садись": Зеленский освободил от должности главу Кировоградской ОГА
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Уничтожение памятников в США: Трамп подписал указ
Уничтожение памятников в США: Трамп подписал указ
Вспышка COVID-19: На австрийском курорте переболели 42% жителей
Вспышка COVID-19: На австрийском курорте переболели 42% жителей
В Украине на выходные - преимущественно без осадков, прогреет до +31°
В Украине на выходные - преимущественно без осадков, прогреет до +31°
СМИ: Бари Алибасов попал в психушку
СМИ: Бари Алибасов попал в психушку
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь