Глава Xiaomi назвал ТОП своих самых любимых смартфонов (Фото)

Гендиректор Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) показал поклонникам бренда три своих любимых смартфона. Самое интересное, что только один среди них - новый флагман. В ТОП-3 CEO вошли Xiaomi Mi Mix 2, Xiaomi Mi 6 Bright Silver Discovery Edition и новый флагман Mi 10 Pro.

Итак, одним из фаворитов главы компании остается Xiaomi Mi Mix 2 2017 года.

Лей Цзюнь еще раньше говорил, что это его любимчик благодаря монолитному керамическому корпусу.

Интересен и процесс его создания: каждый кусок цельной керамики должен проходит термальную обработку при 1400 градусах Цельсия в течение семи дней.

Второй смартфон в списке - Xiaomi Mi 6 Bright Silver Discovery Edition, и он тоже 2017 года. При производстве корпуса этого аппарата используется высокоточный процесс вакуумной формовки, благодаря чему заднюю поверхность смартфона можно использовать в качестве зеркала.

И, наконец, новая модель в списке - актуальный флагман Mi 10 Pro.

При его разработке компания сосредоточилась на максимальной производительности, поэтому ценник "кусается". Несмотря на это, выглядит смартфон действительно здорово.