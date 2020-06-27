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Глава Xiaomi назвал ТОП своих самых любимых смартфонов (Фото)

Глава Xiaomi назвал ТОП своих самых любимых смартфонов (Фото)
15:48 Сегодня Телеграф gagadget.com
Гендиректор Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) показал поклонникам бренда три своих любимых смартфона. Самое интересное, что только один среди них - новый флагман. В ТОП-3 CEO вошли Xiaomi Mi Mix 2, Xiaomi Mi 6 Bright Silver Discovery Edition и новый флагман Mi 10 Pro.

Итак, одним из фаворитов главы компании остается Xiaomi Mi Mix 2 2017 года.

Лей Цзюнь еще раньше говорил, что это его любимчик благодаря монолитному керамическому корпусу.

Интересен и процесс его создания: каждый кусок цельной керамики должен проходит термальную обработку при 1400 градусах Цельсия в течение семи дней.

Второй смартфон в списке - Xiaomi Mi 6 Bright Silver Discovery Edition, и он тоже 2017 года. При производстве корпуса этого аппарата используется высокоточный процесс вакуумной формовки, благодаря чему заднюю поверхность смартфона можно использовать в качестве зеркала.

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И, наконец, новая модель в списке - актуальный флагман Mi 10 Pro.

При его разработке компания сосредоточилась на максимальной производительности, поэтому ценник "кусается". Несмотря на это, выглядит смартфон действительно здорово.

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Все по теме:

Xiaomi, Лэй Цзюнь, Xiaomi Mi Mix 2, Xiaomi Mi 10 Pro, Xiaomi Mi 6 Bright Silver Discovery Edition.

Автор:

Телеграф
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