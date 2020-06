Еще несколько фактов: OnePlus Nord получит двойную фронтальную камеру

Согласно источнику издания Android Central, OnePlus Nord станет первым смартфоном производителя, который получит двойную фронтальную камеру. Её разместят в левом углу. Первый сенсор — основной с разрешением 32 Мп. Его будет дополнять широкоугольный объектив на 8 Мп.

Интересно то, что на ранее утёкших рендерах у смартфона одна "фронталка". Как оказалось, это был один из прототипов устройства, который в итоге отменили.

It's really hard to believe the fact that @OnLeaks can be wrong with his renders. I'll still go with Steve sir's renders here. He would have some idea if there was a probable change.

— Dude #StayAtHome (@QueBottler) June 26, 2020