OnePlus TV: новые смарт-телевизоры получат сверхтонкие рамки

В этот раз Лау опубликовал два изображения у себя в Twitter, согласно которым устройства смогут похвастаться сверхтонкими рамками.

Благодаря этому, дисплей будет занимать 95% площади всей передней панели. Также телевизоры получат толщину корпуса, как у смартфона OnePlus 8 Pro. То есть, речь идёт о 8.5 мм.

На изображении не показаны "мозги" телевизора. С такой толщиной их, скорее всего, разместят в отдельном подключаемом блоке или же в специальном выступе внизу.

With a 95% screen-to-body ratio, we're pushing the boundaries of your TV experience. Literally. #SmarterTV pic.twitter.com/gulLxbVvHE

For the new OnePlus TV, we took away the bezel and gave you more immersive display. It’s more TV at a more affordable price. #SmarterTV pic.twitter.com/DR28QOw6qp

— Pete Lau (@PeteLau) June 22, 2020