Выборы близко: Цукерберг обещает пересмотреть политику Facebook

Один из основателей социальной сети Facebook Марк Цукерберг объявил о пересмотре политики компании в условиях предстоящих выборов президента США. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Три недели назад я взял на себя обязательство пересмотреть нашу политику накануне выборов 2020 года. Эта работа продолжается, но сегодня я хочу поделиться элементами новой политики относительно предоставления людям достоверной информации о выборах, борьбы с ограничением свободы выбора и борьбы с языком ненависти", - говорится в сообщении.

В частности, в Facebook обещают тщательно отслеживать контент, который вводит людей в заблуждение, и удалять сообщения, провоцирующие ненависть.

Как отмечает Цукерберг, некоторые материалы будут маркировать как "достойные новостей", в частности сообщения политиков.

"Я верю, что мы сможем добиться прогресса в сфере здравоохранения и расовой справедливости, одновременно сохраняя наши демократические ценности свободы выражения мнений и голосования", - написал Цукерберг.

Как сообщалось, выборы президента США состоятся в ноябре.