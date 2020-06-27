Выборы близко: Цукерберг обещает пересмотреть политику Facebook

"Три недели назад я взял на себя обязательство пересмотреть нашу политику накануне выборов 2020 года. Эта работа продолжается, но сегодня я хочу поделиться элементами новой политики относительно предоставления людям достоверной информации о выборах, борьбы с ограничением свободы выбора и борьбы с языком ненависти", - говорится в сообщении.
В частности, в Facebook обещают тщательно отслеживать контент, который вводит людей в заблуждение, и удалять сообщения, провоцирующие ненависть.
Как отмечает Цукерберг, некоторые материалы будут маркировать как "достойные новостей", в частности сообщения политиков.
"Я верю, что мы сможем добиться прогресса в сфере здравоохранения и расовой справедливости, одновременно сохраняя наши демократические ценности свободы выражения мнений и голосования", - написал Цукерберг.
Как сообщалось, выборы президента США состоятся в ноябре.