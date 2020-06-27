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Выборы близко: Цукерберг обещает пересмотреть политику Facebook

Выборы близко: Цукерберг обещает пересмотреть политику Facebook
Обновлено 17:48 Сегодня Телеграф Укринформ
Один из основателей социальной сети Facebook Марк Цукерберг объявил о пересмотре политики компании в условиях предстоящих выборов президента США. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Три недели назад я взял на себя обязательство пересмотреть нашу политику накануне выборов 2020 года. Эта работа продолжается, но сегодня я хочу поделиться элементами новой политики относительно предоставления людям достоверной информации о выборах, борьбы с ограничением свободы выбора и борьбы с языком ненависти", - говорится в сообщении.

В частности, в Facebook обещают тщательно отслеживать контент, который вводит людей в заблуждение, и удалять сообщения, провоцирующие ненависть.

Как отмечает Цукерберг, некоторые материалы будут маркировать как "достойные новостей", в частности сообщения политиков.

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"Я верю, что мы сможем добиться прогресса в сфере здравоохранения и расовой справедливости, одновременно сохраняя наши демократические ценности свободы выражения мнений и голосования", - написал Цукерберг.

Как сообщалось, выборы президента США состоятся в ноябре.

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Все по теме:

США, Facebook, Марк Цукерберг, Выборы 2020.

Автор:

Телеграф
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