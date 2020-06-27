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Компания Xiaomi представила очиститель воды Mijia (Фото)

Компания Xiaomi представила очиститель воды Mijia (Фото)
21:04 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: gagadget.com
Каких только товаров нет в ассортименте Xiaomi для дома, и одна из полезных штук - это очиститель водопроводной воды. Этот водоочиститель избавит воду от вредных примесей и бактерий и сохранит при том полезные вещества.

Очищенную воду можно использовать при приготовлении еды, напитков, для мытья посуды и т. д. При этом крепится он прямо к крану.

По словам производителя, устройство содержит четыре фильтра для очистки воды: фильтр из нержавеющей стали, нетканый фильтр, активированный уголь с высокой абсорбцией и волоконная ультрафильтрационная мембрана.

Точность фильтрации последнего составляет 0,1 мкм, что позволяет эффективно фильтровать вредные бактерии в воде, сохраняя при этом минералы, которые полезны для организма.

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Есть три режима подачи воды: для приготовления пищи и супов, "душ" для очистки овощей и фруктов и для мытья посуды.

Рекомендуется использовать воду с температурой от 4 до 38 градусов. Рекомендуемое время использования фильтра - 3 месяца.

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Xiaomi, Xiaomi Mijia, Водоочиститель.

Автор:

Телеграф
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