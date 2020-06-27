Компания Xiaomi представила очиститель воды Mijia (Фото)

Очищенную воду можно использовать при приготовлении еды, напитков, для мытья посуды и т. д. При этом крепится он прямо к крану.
По словам производителя, устройство содержит четыре фильтра для очистки воды: фильтр из нержавеющей стали, нетканый фильтр, активированный уголь с высокой абсорбцией и волоконная ультрафильтрационная мембрана.
Точность фильтрации последнего составляет 0,1 мкм, что позволяет эффективно фильтровать вредные бактерии в воде, сохраняя при этом минералы, которые полезны для организма.
Есть три режима подачи воды: для приготовления пищи и супов, "душ" для очистки овощей и фруктов и для мытья посуды.
Рекомендуется использовать воду с температурой от 4 до 38 градусов. Рекомендуемое время использования фильтра - 3 месяца.