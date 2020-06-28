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Компания Xiaomi представила бюджетную умную мышь с голосовым ассистентом

Компания Xiaomi представила бюджетную умную мышь с голосовым ассистентом
Обновлено 09:11 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com
Корпус устройства покрыт антибактериальным покрытием, двумя интерфейсами беспроводного подключения и встроенным микрофоном с функциями виртуального помощника.

Компания Xiaomi представила новый аксессуар для владельцев ПК и ноутбуков – беспроводную компьютерную мышь Mi Smart Mouse. Помимо значительной автономности, мышка получила массу особенностей.

Интересные преимущества мышки

Главной особенностью гаджета стала дополнительная кнопка, нажатие на которую запускает ассистент XiaoAI. С помощью встроенного микрофона он способен распознавать команды пользователя и выполнять различные действия, например, запускать приложения, преобразовывать речь в текст с возможностью дальнейшего перевода или выключать компьютер.

Манипулятор также может интегрироваться в экосистему умного дома Mijia, при этом мышь выполняет роль универсального пульта управления, с помощью которого можно включать различные бытовые приборы.

Батарейки ни к чему: крутая дизайнерская беспроводная мышь

Кроме традиционного USB-ресивера, поддерживается и подключение мыши к ПК через Bluetooth. Производитель реализовал возможность одновременного сопряжения с двумя компьютерами или ноутбуками: для изменения рабочего устройства достаточно нажать левую и правую кнопки на аксессуаре, удерживая их не менее трех секунд.

Автономность и цена

По заявлению Xiaomi, одного заряда встроенного аккумулятора емкостью 750 мАч новинке хватит на месяц автономной работы, а в режиме ожидания "грызун" продержится до полугода. Стоимость Xiaomi Mi Smart Mouse в Китае составляет 18 долларов (480 гривен).

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Все по теме:

Технологии, Техно, Xiaomi, Умная мышка.

Автор:

Телеграф
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