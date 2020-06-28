В сети появились новые рендеры "умных" часов Samsung Galaxy Watch 3 в разных оттенках (Фото)

Инсайдер Эван Бласс (Evan Blass) показал новые рендеры смарт-часов Samsung Galaxy Watch 3, причем сразу в нескольких расцветках.

На изображениях показаны полностью черная версия, модель с серебристой застежкой и черным ремешком, а также версия Bronze с 41-миллиметровым корпусом, хотя этот цвет больше похож на розовый. На каждом из них показаны разные оформления циферблата.

На циферблате также указана дата 22 июля - ожидается, что именно в этот день и дебютируют Samsung Galaxy Watch 3.

Работать устройство будет под управлением фирменной системы Tizen OS 5.5.

Напомним, Galaxy Watch 3 выйдут на рынок в двух версиях - 41 мм и 45 мм. Младшая модель получит дисплей на 1.2 дюйма, а старшая - 1.4 дюйма. Часам также приписывают корпуса из нержавеющей стали или титана на выбор, накопитель на 8 ГБ, LTE, NFC, GPS, датчик ЭКГ, функцию измерения кровяного давления, а также защиту от воды IP68 и ударов MIL-STD-810G.