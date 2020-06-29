MIUI 12 теперь доступна для 13 смартфонов Xiaomi и Redmi

Бонусом к обновлению идут две версии обоев с марсианским пейзажем — это помимо всех улучшений и новшеств, которые придут вместе с самой MIUI 12.

Компания Xiaomi опубликовала новый список смартфонов, которые начали получать стабильную версию оболочки MIUI 12.

Что известно

Согласно опубликованному постеру в социальной сети Weibo, систему выпустили для 13 моделей: Xiaomi Mi 10 Pro, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Youth Edition, Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Xiaomi Mi 9 Explorer Edition, Xiaomi Mi 9, Redmi K30 Pro Zoom Edition, Redmi K30 Pro, Redmi K30 5G, Redmi K30, Redmi K20 Pro Exclusive Edition, Redmi K20 Pro и Redmi K20. Речь идёт об устройствах в Китае, но некоторые из этих моделей уже также обновились и на глобальном рынке.

Напомним, с оболочкой MIUI 12 смартфоны Xiaomi и Redmi получили множество новых и полезных изменений. Например, обновлённый интерфейс, новую анимацию, расширенные настройки конфиденциальности, тёмную тему Dark Mode 2.0, новые виджеты для Always On Display, функцию Super Wallpaper, новые режим работы с окнами и многое другое.