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OnePlus готовит три бюджетных телевизора: детали новинок

OnePlus готовит три бюджетных телевизора: детали новинок
16:41 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
Производитель готовит несколько более доступных новинок. В линейке ожидались две модели, но компания OnePlus сообщила о выходе сразу трех версий.

Скорее всего, это будут телевизоры с диагональю экрана 32 (HD - 1366×768 пикселей), 43 (Full HD - 1920×1080 пикселей) и 55 дюймов (4К - 3840×2160 точек).

Также OnePlus намекнула на ценники телевизоров. Одна цифра в каждом ценнике скрыта, поэтому пользователям предлагают угадать, сколько будут стоить новые модели.

Но даже если брать максимальное значение, телевизоры обойдутся не дороже $265, $395 и $660.

Напомним, также телевизоры получат тонкие рамки (экран будет занимать 95% площади), тонкий корпус (всего 8.5 мм), процессор MediaTek, Android TV, поддержку Dolby Vision и фирменной технологии Cinematic Display.

Еще несколько фактов: OnePlus Nord получит двойную фронтальную камеру

Официальная презентация телевизоров состоится 2 июля.

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Телевизор, OnePlus.

Автор:

Телеграф
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