OnePlus готовит три бюджетных телевизора: детали новинок

Скорее всего, это будут телевизоры с диагональю экрана 32 (HD - 1366×768 пикселей), 43 (Full HD - 1920×1080 пикселей) и 55 дюймов (4К - 3840×2160 точек).

Также OnePlus намекнула на ценники телевизоров. Одна цифра в каждом ценнике скрыта, поэтому пользователям предлагают угадать, сколько будут стоить новые модели.

Но даже если брать максимальное значение, телевизоры обойдутся не дороже $265, $395 и $660.

It's all that you need at a price that you want. Can you guess the price of the upcoming OnePlus TV Series? #SmarterTV #OnePlusTV

— OnePlus India (@OnePlus_IN) June 27, 2020