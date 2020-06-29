Раскрыт возможный дизайн смартфонов Google Pixel 5 XL

Хотя Google не спешит раскрывать подробности о будущем смартфоне серии Pixel, время от времени в сети появляется информация, связанная с новинками.
Накануне благодаря производителю аксессуаров стали известны особенности дизайна не анонсированного Pixel 5 XL.
Дизайн Google Pixel 5 XL
#Google - #Pixel5 - Google Pixel 5/5 Xl Case leaks https://t.co/f3gjvNWNSu pic.twitter.com/u4gBDM8Hhg
— /LEAKS (@Slashleaks) June 26, 2020
Если верить свежей утечке, новинка также получит сканер отпечатков пальцев, размещенный на задней крышке, 3,5-мм разъем для наушников и аппаратные кнопки включения/громкости на правой грани корпуса. Модуль основной камеры квадратной формы представлен на рендере двумя сенсорами и светодиодной вспышкой.
По имеющейся информации, модели Google Pixel 5 и Pixel 5 XL станут первыми смартфонами бренда, которые получат поддержку сетей 5G. Аппаратам приписывают процессор Snapdragon 765G вместо флагманского Snapdragon 865, что должно обеспечить сравнительно доступную цену гаджетов.
Когда покажут Google Pixel 5 XL
Обычно презентации новых линеек бренда проводятся ежегодно в октябре, но о дате предстоящего анонса производитель пока не сообщает.