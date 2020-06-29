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Xiaomi назвал официальную дату анонса недорогих Redmi 9A и Redmi 9C

Xiaomi назвал официальную дату анонса недорогих Redmi 9A и Redmi 9C
17:10 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
В начале июня Xiaomi показала в Европе свой бюджетный смартфон Redmi 9, а сейчас компания объявила дату презентации ещё двух устройств из этой линейки: Redmi 9A и Redmi 9C.

Малайзийское подразделение компании опубликовало постер у себя на странице в Facebook. Согласно изображению, обе новинки дебютируют 30 июня. То есть завтра.

Согласно утечкам, Redmi 9A приписывают 6.53-дюймовый IPS-дисплей как у Redmi 9, но при этом его разрешение составит HD+ (1600×720p).

Также аппарат должен получить процессор MediaTek Helio G25, 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ, аккумулятор на 5000 мАч, порт USB-C и разъём для наушников. Фронтальная камера в новинке будет на 5 Мп, а основная с датчиком на 13 Мп. Ценник устройства составит около 100-120 евро.

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Redmi 9C, в свою очередь, будет отличаться встроенной памятью на 64 ГБ и дополнительным датчиком на 2 Мп. Стоить аппарат должен 130-150 евро.

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Все по теме:

Анонс, Дата, Xiaomi, Xiaomi Redmi 9A, Xiaomi Redmi 9C.

Автор:

Телеграф
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