Under World: японцы создали "позитивную" социальную сеть с ИИ

В Японии создали социальную сеть Under World, где пользователи могут получать только положительные комментарии к любому своему сообщению. Об этом сообщает SoraNews24.

"В Японии создали новую социальную сеть, которая не будет содержать ничего, кроме хорошего настроения и положительных ответов на все, что вы там размещаете", - говорится в сообщении.

Как отмечается, эта платформа экспериментальная и пока будет работать только в течение нескольких недель.

После регистрации аккаунта пользователи могут начать размещать публикации. Все ответы на эти сообщения будут, как говорится, "приятными".

Как утверждают разработчики, алгоритм сети Under World будет фильтровать и подбирать только положительные комментарии. Впрочем, несмотря на общий тон комментариев, они могут быть очень разнообразными.

Целью запуска такой сети является создание впечатления, что вы общаетесь с большим количеством реальных и очень добрых людей.

"Все комментарии здесь положительные! Это социальная платформа, эмоционально поддерживающая пользователей, о которой все мечтали", - говорится в комментарии компании Under World.

Идея создания "позитивной" сети возникла на фоне большого объема негатива в мире, особенно в этом году.