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Under World: японцы создали "позитивную" социальную сеть с ИИ

Under World: японцы создали "позитивную" социальную сеть с ИИ
19:16 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: twitter.com
В Японии создали социальную сеть Under World, где пользователи могут получать только положительные комментарии к любому своему сообщению. Об этом сообщает SoraNews24.

"В Японии создали новую социальную сеть, которая не будет содержать ничего, кроме хорошего настроения и положительных ответов на все, что вы там размещаете", - говорится в сообщении.

Как отмечается, эта платформа экспериментальная и пока будет работать только в течение нескольких недель.

После регистрации аккаунта пользователи могут начать размещать публикации. Все ответы на эти сообщения будут, как говорится, "приятными".

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Как утверждают разработчики, алгоритм сети Under World будет фильтровать и подбирать только положительные комментарии. Впрочем, несмотря на общий тон комментариев, они могут быть очень разнообразными.

Целью запуска такой сети является создание впечатления, что вы общаетесь с большим количеством реальных и очень добрых людей.

"Все комментарии здесь положительные! Это социальная платформа, эмоционально поддерживающая пользователей, о которой все мечтали", - говорится в комментарии компании Under World.

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Идея создания "позитивной" сети возникла на фоне большого объема негатива в мире, особенно в этом году.

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Все по теме:

Япония, Комментарии, Соцсеть, ИИ, Under World.

Автор:

Телеграф
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