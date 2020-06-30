Не ждите дешевых флагманов: в сеть утекла цена новых чипов Snapdragon 875

В этом году многие компании сильно увеличили цены своих топовых аппаратов из-за стоимости чипа Qualcomm Snapdragon 865. Сейчас появилась информация, что в следующем году всё станет ещё дороже.

На корейском форуме Clien опубликовали документы, которые подписала компания Xiaomi. В них говорится, что цена нового флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 875 составит 250 долларов США. В эту стоимость будет входить сама платформа и модем Snapdragon X60 5G для сети пятого поколения.

Для сравнения, сейчас производители устройств платят за актуальную версию чипа 150-160 долларов. То, есть новинка будет стоить на 100 долларов дороже. Если информация правдива, то дешёвых флагманов в следующем году ждать точно не стоит.

Кстати, согласно утечке, SoC Snapdragon 875 сможет похвастаться ядрами Cortex-X1 и Cortex-A78 в комбинации 1+3+4. Также чипу приписывают видеоускоритель Adreno 660, модуль Spectra 580 для обработки изображений, процессор безопасности Qualcomm (SPU250), память LPDDR5 SDRAM и аудиосистему с низким энергопотреблением. Она будет работать в паре с кодеками Aqstic Audio Technologies WCD9380 и WCD9385.

Как обычно, презентация нового флагманского процессора Qualcomm должна состояться в конце этого года.