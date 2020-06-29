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Facebook тестирует темную тему в своем основном приложении для Android и iOS

Facebook тестирует темную тему в своем основном приложении для Android и iOS
Обновлено 10:44 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: pixabay.com
Несколько месяцев назад в Facebook Lite появился режим Dark Mode, а теперь разработчики компании собираются добавить его в основное приложение.

Компания Facebook начала тестировать темную темы в основном приложении еще в апреле и вот сейчас нововведение, наконец-то, начало появляться у пользователей.

Что известно

Информацией поделилось издание SocialMediaToday. Темная тема пока доступна не всем, а лишь определенной группе пользователей. Все остальные получат Dark Mode в ближайшее время. 

Новости из прошлого: Facebook будет предупреждать пользователей о старых публикациях

К сожалению, этот режим в приложении использует серый цвет и не оптимизирован под AMOLED-дисплеи, но пользоваться им в темное время все равно будет приятней.

Напомним, Dark Mode уже давно присутствует в веб версии Facebook. Также он есть в Instagram, Facebook Lite, Facebook Messenger и WhatsApp.

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Facebook, Android, iOS, Технологии, Техно.

Автор:

Телеграф
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