Facebook тестирует темную тему в своем основном приложении для Android и iOS

Компания Facebook начала тестировать темную темы в основном приложении еще в апреле и вот сейчас нововведение, наконец-то, начало появляться у пользователей.
Что известно
Информацией поделилось издание SocialMediaToday. Темная тема пока доступна не всем, а лишь определенной группе пользователей. Все остальные получат Dark Mode в ближайшее время.
So I have dark mode on Facebook now. #darkmode #facebook #iOS14 pic.twitter.com/AuC5uYoMJ2
— (@NotFridayCraig) June 26, 2020
К сожалению, этот режим в приложении использует серый цвет и не оптимизирован под AMOLED-дисплеи, но пользоваться им в темное время все равно будет приятней.
Напомним, Dark Mode уже давно присутствует в веб версии Facebook. Также он есть в Instagram, Facebook Lite, Facebook Messenger и WhatsApp.