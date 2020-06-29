Facebook тестирует темную тему в своем основном приложении для Android и iOS

Несколько месяцев назад в Facebook Lite появился режим Dark Mode, а теперь разработчики компании собираются добавить его в основное приложение.

Компания Facebook начала тестировать темную темы в основном приложении еще в апреле и вот сейчас нововведение, наконец-то, начало появляться у пользователей.

Что известно

Информацией поделилось издание SocialMediaToday. Темная тема пока доступна не всем, а лишь определенной группе пользователей. Все остальные получат Dark Mode в ближайшее время.

К сожалению, этот режим в приложении использует серый цвет и не оптимизирован под AMOLED-дисплеи, но пользоваться им в темное время все равно будет приятней.

Напомним, Dark Mode уже давно присутствует в веб версии Facebook. Также он есть в Instagram, Facebook Lite, Facebook Messenger и WhatsApp.