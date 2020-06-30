Google анонсировал дату мероприятие Smart Home Summit, посвященное устройствам умного дома

Компания Google объявила дату проведения мероприятия Smart Home Summit, которое будет посвящено устройствам умного дома. Презентация состоится в онлайн формате в следующую среду, 8 июля. Уже сейчас можно точно сказать, что нам покажут приставку Sabrina.

Напомним, устройство получит чип Amlogic S905X2, который поддерживает 4K, HDR10, HLG, Dolby Vision и графический процессор ARM Mali-G31 MP2. Кстати, Amlogic S905X2 также установлен в Xiaomi Mi TV Stick. Ещё приставку оснастят 2 ГБ ОЗУ, модулями Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.1, а также пультом дистанционного управления с поддержкой Google Assistant.

Работать Sabrina будет под управлением операционной системы Android TV с обновлённым дизайном интерфейса. Устройство будет продаваться в трёх расцветках и с ценником около 80 долларов США.

Кроме Sabrina, на Google Smart Home Summit, возможно, ещё покажут новую умную колонку Home Nest, которая проходит под кодовым названием Prince.

Информации о других устройствах пока нет.