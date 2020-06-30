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Samsung готовит самый дешевый 5G-смартфон в истории компании

Samsung готовит самый дешевый 5G-смартфон в истории компании
15:32 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
Известный корейский производитель Samsung сейчас трудится над новым бюджетным смартфоном Galaxy A42. Об этом сообщают журналисты издания SamMobile.

Аппарат проходит с номером модели SM-A426B. Судя по утечке, он станет самым дешёвым смартфоном компании с поддержкой сети пятого поколения.

Новинку должны оснастить накопителем на 128 ГБ и фирменным процессором, но каким именно - информации пока нет.

Скорее всего, как и актуальная модель Galaxy A41, новинка получит AMOLED-дисплей, несколько модулей камеры, NFC для бесконтактных платежей и аккумулятор на 3500-4000 мАч. Поставляться смартфон будет точно с фирменной оболочкой One UI.

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Ждать новинку в ближайшее время не стоит. Аппарат находится на стадии разработки и его планируют выпустить в начале 2021 года.

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Samsung, 5G, Samsung Galaxy A42.

Автор:

Телеграф
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