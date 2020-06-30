Смартфоны дешевле 100 долларов: Redmi выпустил две новых модели

Региональное подразделение Xiaomi Malaysia провело официальную презентацию самых доступных смартфонов линейки Redmi.

Стоимость моделей Redmi 9A и Redmi 9C на рынке Малайзии стартует от $84, но цена гаджетов в Европе пока официально не озвучена.

Redmi 9C и Redmi 9A построены на базе однокристальных системы MediaTek Helio G35 и Helio G25 соответственно. Они оснащены экранами IPS диагональю 6,53 дюйма разрешением HD+, аккумуляторами емкостью 5000 мАч, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти.

Redmi 9A получил одинарную основную камеру разрешением 13 Мп, а в Redmi 9C установлена тройная камера с дополнительными датчиками изображения разрешением 5 и 2 Мп. Также у Redmi 9C есть дактилоскопический датчик на задней панели.

Пока новинки дебютировали только на рынке Малайзии: там Redmi 9C оценили в эквивалент $100, а Redmi 9A — $84.

Компания Xiaomi также подтвердила, что эти телефоны действительно появятся на других рынках, включая Европу. Но фирма заявила, что точные даты запуска и рынки сбыта назовут на более позднем этапе.