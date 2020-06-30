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OnePlus Nord: компания подтвердила название нового смартфона

OnePlus Nord: компания подтвердила название нового смартфона
22:27 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com
Компания OnePlus продолжает активную рекламную кампанию нового смартфона среднего ценового сегмента. И сегодня производитель опубликовал первую часть документального фильма New Beginnings, посвященного новому смартфону.

В ней раскрывается название новинки, дизайн и цена.

В первую очередь, OnePlus официально подтвердила название смартфона: это будет OnePlus Nord (в принципе, как и ожидалось).

Также новую модель мельком показали в ролике: у смартфона плоский экран с тонкими рамками и двойная фронтальная камера, врезанная в дисплей.

По словам гендиректора OnePlus Пита Лау (Pete Lau), это будет первый за последние несколько лет смартфон компании с ценником ниже $500. По слухам, OnePlus Nord будет стоить от $299.

"Запуск линейки продуктов OnePlus Nord знаменует собой начало захватывающей новой главы для OnePlus. Дух „Никогда не соглашайтесь“ основан на обмене лучшими технологиями и продуктами с миром, но он также направлен на то, чтобы бросить вызов себе и выйти за пределы нашей зоны комфорта. Мы очень гордимся нашими ведущими продуктами и продолжим создавать более технологичные флагманы для наших пользователей. Теперь мы рады поделиться опытом OnePlus с еще большим количеством пользователей по всему миру благодаря этой новой линейке продуктов", — подчеркнул Пит Лау.

А завтра компания открывает предзаказы на новую модель. Правда, доступно будет только 100 единиц. Скорее всего, это будут заказы «вслепую» — без точных характеристик и ценника.

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Напомним, OnePlus Nord приписывают 6,55-дюймовый AMOLED дисплей с частотой 90 Гц, процессор Snapdragon 765G, поддержку 5G, до 12 ГБ оперативной памяти, основную камеру с четырьмя модулями и аккумулятор на 4300 мАч с 30-ваттной зарядкой. По слухам, презентация состоится 10 июля.

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Технологии, Техно, OnePlus.

Автор:

Телеграф
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