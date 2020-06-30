Realme Buds Air Neo и Buds Q уже в Украине: стоимость наушников

Сегодня в Украине дебютировали две модели беспроводных наушников Realme - Buds Air Neo и Buds Q. Обе новинки уже сегодня появились в продаже в сети магазинов Цитрус.

Наушники получили чип R1, модуль Bluetooth 5.0 и 13-миллиметровые драйвера и внешне очень похожи на Apple AirPods. Также есть функция Google Fast Pair для быстрого подключения к смартфонам на Android, игровой режим и защита от брызг по стандарту IPX4.

В комплекте идет зарядный чехол, вместе с которым автономность Air Neo составляет 17 часов.

Realme Buds Air Neo обойдутся украинским пользователям в 999 гривен. Пока в наличии только белая расцветка.

Эта модель не похожа на AirPods, в основном за счет отсутствия «ножек». Наушники получили 10-миллиметровые драйвера, чип R1Q и поддержку Bluetooth 5.0, а также защиту от пота и брызг по стандарту IPX4. Управление происходит через сенсорные клавиши.

От одного заряда наушники работают до 4,5 часов, а вместе с зарядным кейсом время автономной работы увеличивается до 20 часов. А геймеры должны оценить игровой режим со сверхнизкой задержкой 119 мс.

Заказать Realme Buds Q можно за 699 гривен. Доступна только черная расцветка.