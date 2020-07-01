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Динозавры в вашем городе: Google предлагает посмотреть на ископаемых животных в дополненной реальности

Динозавры в вашем городе: Google предлагает посмотреть на ископаемых животных в дополненной реальности
Обновлено 02:12 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay
Google представила функцию поиска с дополненной реальностью, которая позволит увидеть динозавров в окружающем мире. Она автоматически масштабирует и помещает в среду даже огромных динозавров.

Компания Google добавила десять динозавров на свою платформу дополненной реальности. В следующий раз, когда пользователи будут искать информацию о них, поисковик предложит "посмотреть на них в реальной жизни". После этого устройство "перенесет" к пользователю 3D-модель животного с помощью AR.

Нововведение было представлено еще в феврале 2018 года: тогда Google начала добавлять модели животных и позже представила функцию, которая позволяет детально разглядеть кошек, скорпионов, медведей и тигров. Теперь пользователи смогут увидеть и динозавров, для их прорисовки использовали графику, разработанную для мобильных игр.

Полный список динозавров включает в себя тираннозавра, велоцираптора, трицератопса, спинозавра, стегозавра, брахиозавра, анкилозавра, дилофозавра, птеранодона и паразауролофа. Исследователи отмечают, что поместить огромного динозавра получиться даже в небольшую комнату — животные будут автоматически масштабироваться в соответствии с окружающей средой.

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Не каждый телефон или планшет поддерживает новую функцию из-за аппаратных ограничений. Если вы пользуетесь Android, то вам понадобится устройство с поддержкой ARCore, а если iOS, то iPhone с iOS 11 и выше. Пользователи могут найти динозавров через приложение Google, поиск в браузере Chrome или через любой браузер на Android.

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Google, Динозавры, Ар.

Автор:

Телеграф
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