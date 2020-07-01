И швец, и жнец, и на дуде игрец: Samsung выпустил "коронавирусный" футляр

Это футляр 2-в-1, который одновременно заряжает и стерилизует различные гаджеты: смартфоны, "умные" часы, наушники и т. д. Кроме того, в нем можно продезинфировать очки, сережки или другие вещи, которые поместятся в коробку — конечно, уже без зарядки.
Для дезинфекции используется ультрафиолет, а зарядка поддерживает стандарт Qi с мощностью 10 Вт.
Само устройство небольшое: размер корпуса 228×128×49 мм.
Новинка пока представлена только в Таиланде, но через время может выйти и в других странах.Ее стоимость — около $50.