Samsung Galaxy Watch 3: новые подробности и новая дата анонса

Макс показал скриншоты рабочих экранов часов. Из нового здесь циферблаты с возможностью их кастомизации: по краям можно будет добавлять полезную для вас информацию. Например, дату, время, погоду, частоту сердечных сокращений и т. д.

Также появились новые значки, виджеты, встроенный Spotify и обновилось приложение погоды, которое теперь отображает на фоне текущие погодные условия.

Кроме того, Samsung решила заменить собственное приложение электронной почты на Outlook.

The weather app is being revamped with backgrounds that match the weather it's showing. pic.twitter.com/0xz1Xp5cTD

— Max Weinbach (@MaxWinebach) June 30, 2020