Samsung Galaxy Watch 3: новые подробности и новая дата анонса

Макс показал скриншоты рабочих экранов часов. Из нового здесь циферблаты с возможностью их кастомизации: по краям можно будет добавлять полезную для вас информацию. Например, дату, время, погоду, частоту сердечных сокращений и т. д.
Также появились новые значки, виджеты, встроенный Spotify и обновилось приложение погоды, которое теперь отображает на фоне текущие погодные условия.
Кроме того, Samsung решила заменить собственное приложение электронной почты на Outlook.
— Max Weinbach (@MaxWinebach) June 30, 2020
The weather app is being revamped with backgrounds that match the weather it's showing. pic.twitter.com/0xz1Xp5cTD
— Max Weinbach (@MaxWinebach) June 30, 2020
Пользователям будет доступно еще около 5,3 ГБ встроенной памяти.
Изначально ожидалось, что Galaxy Watch 3 дебютируют 5 августа, вместе с флагманами Galaxy Note 20. Позже на рендерах инсайдеры рассмотрели новую дату — 22 июля. Теперь же Макс Вайнбах говорит, что часы могут представить еще раньше — 8 июля