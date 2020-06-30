Samsung Galaxy Watch 3: новые подробности и новая дата анонса

С каждым днем количество утечек о новых "умных" часах Samsung Galaxy Watch 3 только увеличивается. На этот раз новой информацией поделился Макс Вайнбах (Max Weinbach) из XDA-Developersю

Макс показал скриншоты рабочих экранов часов. Из нового здесь циферблаты с возможностью их кастомизации: по краям можно будет добавлять полезную для вас информацию. Например, дату, время, погоду, частоту сердечных сокращений и т. д.

Также появились новые значки, виджеты, встроенный Spotify и обновилось приложение погоды, которое теперь отображает на фоне текущие погодные условия.

Кроме того, Samsung решила заменить собственное приложение электронной почты на Outlook.

The weather app is being revamped with backgrounds that match the weather it's showing. pic.twitter.com/0xz1Xp5cTD — Max Weinbach (@MaxWinebach) June 30, 2020

Пользователям будет доступно еще около 5,3 ГБ встроенной памяти.

Изначально ожидалось, что Galaxy Watch 3 дебютируют 5 августа, вместе с флагманами Galaxy Note 20. Позже на рендерах инсайдеры рассмотрели новую дату — 22 июля. Теперь же Макс Вайнбах говорит, что часы могут представить еще раньше — 8 июля