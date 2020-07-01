Apple "отправила на пенсию" первое поколение MacBook Pro

Устаревшей моделью признан первый ноутбук MacBook Pro с дисплеем Retina, который представили в ходе WWDC в 2012 году.

Спустя 8 лет Apple "похоронила" первое поколение MacBook Pro с дисплеем Retina.

Это значит, что теперь сервисные центры Apple не будут принимать и ремонтировать 15-дюймовые MacBook Pro Retina, выпущенные с середины 2012 года. А если вам понадобится заменить батарею или устранить поломку — придется обращаться в сторонние ремонтные центры либо справляться собственными силами.

Напомним, в свое время этот ноутбук называли "прорывом в разработке дисплеев". Правда, через 7–8 месяцев после его использования пользователи начинали жаловаться на отслоение антибликового покрытия экрана: это выгядело как царапины и пузыри.

В 2015 году Apple признала этот случай гарантийным и начала бесплатно менять экраны MacBook Pro.