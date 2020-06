Анонс ожидается в сентябре: что известно о приставке Apple TV 6-го поколения

Ожидалось, что Apple TV 6 дебютирует на недавней конференции для разработчиков WWDC 2020, но этого не случилось.

Во время презентации tvOS 14 представители Apple лишь упомянули, что приставка Apple TV 4K с обновлением сможет воспроизводить видео с YouTube в "полном 4K".

Теперь инсайдер Jioriku пишет, что новая модель Apple TV будет представлена в сентябре. Похоже, официальный анонс пройдет вместе с презентацией новых смартфонов линейки iPhone 12.

New Apple TV with new storage configurations and A12X Bionic chipset is ready to go. Expect September and no earlier. Apple is currently putting everything together for an absolutely massive September event.

— Jiorīku (@Jioriku) June 27, 2020