iPhone SE Plus могут представить вместе с iPhone 12

Еще до выхода нового iPhone SE (2020) ходили слухи о том, что Apple готовит еще и его увеличенную версию. Его называют iPhone SE Plus или iPhone SE 2 Plus, хотя названия предположительные. Теперь японские источники раскрыли некоторые подробности об этой модели.

Итак, если новый iPhone SE получил 4,7-дюймовый экран и похож на iPhone 8, но у его преемника будет увеличенный дисплей — на 5,5 дюймов. То есть он, скорее всего, станет близнецом iPhone 8 Plus.

Будут ли рамки вокруг экрана такими же огромными — пока непонятно, но сканер отпечатков пальцев, по слухам, переедет на боковую грань. Также смартфону приписывают чип A13, а вот поддержку 5G он, скорее всего, не получит.

Предположительно, iPhone SE Plus дебютирует осенью вместе с флагманами iPhone 12. Хотя аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) ранее уверял, что презентацию в этом году ждать не стоит.

Более того, японские источники сообщают о разработке третьей модели — iPhone SE 3. По слухам, он получит процессор A13 и поддержку 5G и дебютирует в следующем году.