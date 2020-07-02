Пуля-электрошокер: в США проводят испытания оружия, способного оглушить человека на расстоянии до 30 метров

Корпус морской пехоты США проводит испытания нового оружие со сниженной летальностью под названием SPECTER (Small arms Pulsed Electronic Tetanization at Extended Range — стрелковое оружие, обеспечивающее с помощью электронных импульсов паралич на увеличенной дальности), которое может поражать электрическим импульсом живую цель на расстоянии 30 метров, сообщает издание New Scientist. Для сравнения, существующие электрошокеры последнего поколения имеет диапазон действия около 8 метров.

Разработкой специального заряда, который можно выстреливать из любого дробовика 12-го калибра, занимается при финансовой поддержке Министерства обороны США колорадская научно-исследовательская компания Harkind Dynamics.

Чтобы избежать неизбежных и опасных попаданий специальной пули, выпущенной из дробовика, Harkind Dynamics добавила в ее конструкцию крошечный парашют, который раскрывается непосредственно перед попаданием в цель. По данным компании, парашют вдвое снижает скорость полета пули.

В метре от цели, из пули выстреливаются три электродных дротика. Они достаточно острые, чтобы пробить одежду. Если их встроенные датчики почувствуют движение или шевеление, то дротик будет осуществлять парализующий эффект.

Сообщения об оружии со сниженной летальностью стали появляться в Америке в последнее время после того, как несколько американцев получили серьезные травмы глаз от резиновых пуль, выпущенных полицией во время продолжающихся акций протеста под лозунгом Black Lives Matter, в ряде случаев приведших к инвалидности.

Пока неясно, сможет ли новое оружие обеспечить безопасность тех, против кого оно применяется. У экспертов есть сомнения на этот счет.

"Если по какой-то причине парашют не раскроется, то есть опасность прямого попадания с нанесением тупой травмы и с возможным проникновением", — заявил обозревателю New Scientist представитель Omega Research Foundation, британской организации, занимающейся мониторингом технологий безопасности.

"Если пуля попадет в голову, есть риск получения серьезной травмы и даже смерти", — добавил он.