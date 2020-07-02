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Компания Microsoft выпустила новую сборку Windows 10 Insider Preview Build

Компания Microsoft выпустила новую сборку Windows 10 Insider Preview Build
Обновлено 12:40 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: pinterest.com
Теперь все плитки с приложениями будут иметь подложку с полупрозрачным тоном. Их цвет будет автоматически меняться в зависимости от акцентов системы. По словам компании, такое решение упростит визуальный поиск программ.

Компания Microsoft анонсировала изменённый дизайн меню "Пуск" и обновлённое окно многозадачности Alt + Tab для Windows 10.

Что известно

Система вышла под номером 20161. Главным её изменением стало обновлённое меню "Пуск". 

Ещё одним изменением ОС стало окно многозадачности, которое вызывается комбинацией клавиш Alt + Tab. Там теперь будут отображаться не только последние запущенные приложения, но и вкладки браузера Microsoft Edge. Если вам это не понравится, то такую функцию в любой момент можно будет отключить.

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Также в Windows 10 Insider Preview Build 20161 появилась персонализированная панель задач. Если вы пользуетесь Xbox, то там будет закреплено приложение Xbox Live, а если Android-устройством, тогда программа Your Phone.

Когда все эти изменения появятся в стабильной версии Windows 10 — информации пока нет.

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Все по теме:

Microsoft, Технологии, Техно, Windows 10, Windows 10 Insider Preview Build.

Автор:

Телеграф
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