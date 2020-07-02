Компания Microsoft выпустила новую сборку Windows 10 Insider Preview Build

Теперь все плитки с приложениями будут иметь подложку с полупрозрачным тоном. Их цвет будет автоматически меняться в зависимости от акцентов системы. По словам компании, такое решение упростит визуальный поиск программ.

Компания Microsoft анонсировала изменённый дизайн меню "Пуск" и обновлённое окно многозадачности Alt + Tab для Windows 10.

Что известно

Система вышла под номером 20161. Главным её изменением стало обновлённое меню "Пуск".

Ещё одним изменением ОС стало окно многозадачности, которое вызывается комбинацией клавиш Alt + Tab. Там теперь будут отображаться не только последние запущенные приложения, но и вкладки браузера Microsoft Edge. Если вам это не понравится, то такую функцию в любой момент можно будет отключить.

Также в Windows 10 Insider Preview Build 20161 появилась персонализированная панель задач. Если вы пользуетесь Xbox, то там будет закреплено приложение Xbox Live, а если Android-устройством, тогда программа Your Phone.

Когда все эти изменения появятся в стабильной версии Windows 10 — информации пока нет.