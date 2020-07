Xiaomi представит смартфон среднего уровня Poco M2 Pro

Компания Xiaomi продолжает расширять линейку смартфонов Poco. Сейчас производитель объявил дату презентации очередной новинки бренда — Poco M2 Pro.

Что известно

Согласно официальному приглашению, аппарат дебютирует на мероприятии 7 июля в 12:00 по-местному времени (в 9:30 по Киеву). То есть презентация состоится в следующий вторник.

For all those who were on the edge of their seat. It's time to #FeelTheSurge with the #POCOM2Pro.

Arriving on July 7th @ 12 PM. RT if you want to know more: https://t.co/9qDfHgozXT pic.twitter.com/8omQqEHS0r

— #POCOForIndia (@IndiaPOCO) July 1, 2020